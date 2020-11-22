 

Валерий Меладзе снова заговорил о проблемах артистов

22.11.2020, 10:18, Разное

Валерий Меладзе вновь заговорил о трудностях артистов, с которыми те сталкиваются в период пандемии. Продюсер подчеркнул, корпоративы и выступления очень важны для всех представителей шоу-бизнеса.
Валерий Меладзе в передаче «Личные связи» поделился, во время выступлений артистов на корпоративах люди получают большое количество положительных эмоций, радуясь и веселясь, и если они не смогут этого делать, то утратят часть энергии, заряжающей их в обычные будние дни. В данное время исполнители не могут работать и дарить людям праздничное настроение. По словам Меладзе, на представителей шоу-бизнеса сейчас не обращают внимания, несмотря на то, что именно они делают важное дело, обеспечивая людей радостью. Певец посетовал, ограничения, введенные в стране из-за пандемии COVID-19 отрицательно сказались на индустрии развлечений, особенно в финансовом плане. Именно артисты «озвучивают» жизнь людей и их праздники, однако «работы нет вообще ни у кого», а ведь многие коллеги по сцене рассчитывали «заработать хоть немного денег» на новогодних вечеринках.

Валерий Меладзе также согласился с необходимостью отложить съемки «Голубого огонька».



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