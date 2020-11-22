Репетиция G20 — страны БРИКC бросят вызов Западу в новом мировом порядке

22.11.2020, 10:04, Новости дня

На саммите «Большой двадцатки» страны БРИКС попытаются оттеснить на второй план страны Запада, не способные взять под контроль распространение коронавируса, пишет The Conversation. Таким образом, обсудив на встрече пандемию и важность многостороннего подхода, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР получили возможность «отрепетировать» саммит G20.



Reuters

Пандемия уже доставила лидерам стран по всему миру немало хлопот и проблем, однако нельзя отрицать, что вместе с тем она несколько упростила их международные графики, пишет The Conversation. Только на этой неделе проходят сразу несколько значимых международных форумов. Во вторник 17 ноября РФ стала хозяйкой саммита БРИКС, в пятницу 20 ноября в Малайзии прошла встреча в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а в выходные 21 и 22 ноября в Саудовской Аравии примет саммит G20.

Однако пандемия позволила лидерам стран-участников мероприятий отказаться от многочасовых перелётов и присутствовать на них виртуально. Таким образом, отмечает интернет-издание, COVID-19, по крайней мере, сократил выбросы углекислого газа в атмосферу.

The Conversation решил уделить особое внимание виртуальному саммиту БРИКС, организованному президентом Владимиром Путиным в Москве, который стал для лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР возможностью «отрепетировать» саммит «Большой двадцатки». Как и следовало ожидать, приоритетом встречи стали совместные усилия по реагированию на COVID-19 и экономическое восстановление в связи с кризисом, вызванным распространением коронавируса. Также в числе вопросов были заявлены координация и укрепление сотрудничества в области торговли, энергетики и борьбы с терроризмом.

Лидеры БРИКС, понимая, что большой интерес на предстоящем саммите G20 вызовут разработки эффективных вакцин от коронавируса и недавние прорывы в этом вопросе США и стран Европы, сосредоточились на собственных усилиях и достижениях в этой области.

Путин, заверив своих коллег по БРИКС в том, что российские вакцины «работают эффективно и безопасно», призвал членов альянса объединить усилия для массового производства и использования российской разработки «Спутник V», которая, по словам президента, показала 92% эффективности.

Призыв к сотрудничеству в этой области лидеры стран БРИКС восприняли с энтузиазмом. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что мощности его страны по производству вакцин будут «важны для интересов человечества». При этом в Бразилии и Индии уже проходят испытания вакцины «Спутник V». Китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что Поднебесная также «активно будет рассматривать» возможность предоставления своих вакцин другим странам БРИКС.

Кроме того, лидеры БРИКС также не обошли вниманием необходимость использования многостороннего подхода при решении глобальных вопросов, указав на важность подобной стратегии в борьбе с растущим национализмом и экономическим протекционизмом на Западе.

Российский лидер подчеркнул важность совместной работы стран БРИКС в таких областях, как наука и инновации, а также развития культурных связей и общей стратегии по борьбе с терроризмом, наркотрафиком и киберпреступностью.

Премьер-министр Индии в своём выступлении изложил приоритеты своей страны, которая в 2021 году займёт пост председателя БРИКС. Так, Моди назвал терроризм основной проблемой в мире на данный момент и указал на важность многостороннего сотрудничества в борьбе с ним. По его словам, в настоящее время «многосторонняя система переживает кризис».

Моди счёл необходимым реформировать ряд крупных международных институтов, в том числе Совет Безопасности ООН, Всемирную организацию здравоохранения, Всемирную торговую организацию и Международный валютный фонд.

Таким образом, пишет The Conversation, у пяти лидеров стран БРИКС появилась возможность «разработать общий сценарий», который можно было бы использовать на этих выходных в Эр-Рияде. Это, а также то, что лидеры США и стран Европы не сумели взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса у себя на родине, даст возможность формирующимся державам альянса занять доминирующее положение в ходе саммита «Большой двадцатки».

Саммит БРИКС интернет-издание называет «репетицией» отстаивания развивающимися странами своих позиций в новом мировом порядке, а саммит G20 — «формальным поводом, чтобы они могли громче заявить о себе».