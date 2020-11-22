Меладзе вновь заявил о проблемах артистов во время пандемии

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22.11.2020, 9:48, Новости дня

Певец Валерий Меладзе вновь указал на то, что из-за ограничений на фоне коронавируса серьезно пострадала музыкальная индустрия.

По словам Меладзе, новогодние коропоративы являются важными для людей, поскольку, по его словам, они собираются компанией и радуются жизни. Если люди этого не делают, то теряют большую часть позитива и энергии, которая подзаряжает их в серые будни, а это и есть те моменты, ради которых работают артисты, сообщил исполнитель в интервью на YouTube-шоу «Личные связи».

«На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом. (…) Мы даем людям эмоции, положительные эмоции. Мы «озвучиваем» их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили: «Под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья», – сказал Меладзе.

По мнению артиста, из-за ограничений индустрия развлечений недополучила около 95% прибыли. Меладзе отметил, что многие его коллеги надеялись хоть «немножко заработать денег» на корпоративах, в том числе и новогодних.

«Есть люди очень известные, но работы у них было и тогда не очень много. А сейчас ее нет ни у кого: ни у сильно известных и не очень известных, и даже у очень популярных работы практически нет», – отметил Меладзе.

Напомним, ранее Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах.

Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев поддержал предложение Меладзе об отмене новогодних голубых огоньков и прочих музыкальных программ.

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.

Читатели газеты ВЗГЛЯД в соцсетях высказались, кого бы из артистов они хотели видеть на экранах в новогодних праздничных программах и шоу.



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