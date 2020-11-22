 

В Карабах за пять дней вернулись 25 тыс. человек

22.11.2020, 9:48, Новости дня

По данным учетного центра, в Нагорный Карабах за пять дней вернулись 25 тыс. человек, сообщил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов. Сообщалось, что процесс обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе начат при координации российской миротворческой миссии.



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