Собянин заявил о работе на опережение в развитии дорожной сети

22.11.2020, 8:54, Новости дня

Власти Москвы работают на опережение в развитии дорожной сети, если бы не это, то город бы встал в одну глухую пробку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».

«По всем законам мы должны были встать просто в глухую пробку, но мы пытались и работаем на опережение. Прибыло меньше 10% населения, а объем дорожной сети увеличили на 17% по площади, построили за это время около тысячи километров дорог. И дальше продолжаем развивать дорожную сеть», – передает слова градоначальника РИА «Новости».

Собянин добавил, что одним из главных дорожных проектов в Москве является развитие четырех хорд, которые пронизывают соединяют периферии города, не заходя в центр.

В декабре прошлого года Собянин открыл движение по участку автомобильной дороги Марьино – Саларьево, мэр отметил, что это позволит улучшить транспортную ситуацию в регионе. Также Собянин рассказал о дальнейшем расширении Москвы.