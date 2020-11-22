 

Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинение в госизмене

22.11.2020, 8:00, Новости дня

Представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину предъявлено обвинение в государственной измене, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи ФСБ предъявили Федоткину Д. А. обвинение по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Он не признал вину в указанном преступлении», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

11 ноября Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина, который подозревается в государственной измене, на два месяца. Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Сообщалось, что Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании и подозревается в работе на разведку этой страны, свою вину он не признает. Британский МИД отказался комментировать эту ситуацию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом эта измена могла быть совершена, доступом к какой информации, предположительно, обладал обвиняемый – и кто должен понести ответственность вместе с ним?



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