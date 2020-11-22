Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Алжире

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22.11.2020, 8:00, Новости дня

На севере Алжира произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находится в 28 километрах от города Скикда с населением в 162 тыс. человек на глубине 10 километров. Поземные толчки были зафиксированы в 03.53 по времени UTC (06.53 мск), передает РИА «Новости». Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек.



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