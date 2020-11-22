 

Трамп заявил о достаточности доказательств фальсификации выборов в США

22.11.2020, 7:07, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность, что имеющихся данных о фальсификациях на прошедших 3 ноября всеобщих выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в США в целом.

«Почему [кандидат в президенты США от Демократической партии] Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, что достаточно для того, чтобы «перевернуть» [итоги голосования], по крайней мере, в четырех штатах, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, суды и/или законодательные органы будут иметь мужество сделать то, что должно быть сделано для поддержания целостности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки. Весь мир смотрит на нас!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее суд в Пенсильвании отклонил иск избирательного штаба Трампа о признании недействительными поданных по почте бюллетеней в ходе президентских выборов в США.

Кроме того, в среду Верховный суд Пенсильвании отклонил иск избирательного штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Ранее телеканал Fox News сообщал, что избирательный штаб Дональда Трампа получил письменные показания свидетелей о нарушениях в штатах Пенсильвания, Невада и Мичиган.

В прошлую субботу республиканцы оспорили итоги выборов в Пенсильвании. В тот же день Трамп выразил уверенность в победе на выборах в этом штате. Днем ранее суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней.

Напомним, Трамп заявлял о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани уверен, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.



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