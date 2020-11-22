 

Суд Пенсильвании отказал Трампу в исключении поданных по почте голосов

22.11.2020, 6:46, Новости дня

Суд в Пенсильвании в субботу отклонил иск избирательного штаба Дональда Трампа о признании недействительными поданных по почте бюллетеней в ходе проведения в США президентских выборов, сообщило Reuters.

Судья одного из округов Пенсильвании Мэттью Брэнн счел, что иск штаба Трампа содержит «надуманные, несостоятельные юридические доводы и спекулятивные обвинения». Окружной судья отказался удовлетворить требования республиканцев, передает ТАСС.

Напомним, в среду Верховный суд Пенсильвании отклонил иск избирательного штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Ранее телеканал Fox News сообщал, что избирательный штаб Дональда Трампа получил письменные показания свидетелей о нарушениях в штатах Пенсильвания, Невада и Мичиган.

В прошлую субботу республиканцы оспорили итоги выборов в Пенсильвании. В тот же день Трамп выразил уверенность в победе на выборах в этом штате. Днем ранее суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней.

Напомним, Трамп заявлял о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани уверен, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.



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