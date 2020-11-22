 

Умерла звезда сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут»

22.11.2020, 6:46, Новости дня

Умерла мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут», сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики.

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям», – приводит текст сообщения ассоциации РИА «Новости».

Моралес снималась в сериалах «Дикая роза», «Богатые тоже плачут» и «Камила». Она прожила более 45 лет в браке с актером Отто Сирго.

Причина смерти актрисы не сообщается, однако ранее Моралес переболела раком.

Премьера мексиканского сериала «Богатые тоже плачут» состоялась в 1979 году, в РФ он обрел огромную популярность в 1990-е. «Дикая роза» снимался в конце 80-х.

Напомним, в сентябре 2019 года мексиканская актриса Вероника Кастро, сыгравшая главную роль в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», объявила о завершении карьеры.

В июне 2019 года умерла мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, снимавшаяся в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза».

1 марта 2018 года умер Рохелио Герра, исполнивший главную мужскую роль в сериале «Богатые тоже плачут».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / В РФ запустили новый механизм стимулирования инвестиций

12.08 / В харьковском оперном театре певцы хора заболели COVID-19

14.10 / Пользователи соцсетей раскритиковали фото премьер-министра Финляндии в пиджаке на голое тело, им вспомнили обнаженного Маннергейма

12.09 / В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

31.08 / Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации с COVID-19

13.09 / В Общественной палате разоблачили фейки о выборах

30.06 / Аризона снова закрывается

01.09 / Кушнер отправился в турне по странам Персидского залива

23.09 / Макрон потребовал от России немедленных объяснений в связи с отравлением Навального

17.08 / Стало известно о гибели сирийского военного в результате удара ВВС США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска