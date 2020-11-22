Мнение: Коротко по Боливии. 21.11.2020

22.11.2020, 5:58, Разное

Коротко по Боливии.

1. После победы социалистов, обновилась верхушка министерства обороны. Как оказалось, бывший министр обороны Боливии предлагал Аньес устроить еще один военный переворот, чтобы не допустить возвращения МАС к власти, но большинство генералов отказались его поддержать. Его сменили в числе первых.

2. Боливия возвращается в УНАСУР, членство в которой было приостановлено путчистами после захвата власти. Также Боливия возвращается в боливарианский блок АЛБА и региональный латиноамериканский блок CELAC. Венесуэла приветствует возвращает Боливии в число передовых прогрессивных государств.

3. Дипломатические отношения Боливии и Кубы будут полностью восстановлены. В ближайшее время Боливия сменит посла в Гаване и как ожидается, Куба также заменит своего посла в Боливии. Масисты намерены в самые кратчайшие сроки устранить тот вред, который нанесли путчисты боливийско-кубинским отношениям.

4. На бывшую главу хунты Аньес уже заведено 24 дела связанных с коррупцией – нанесенный ущерб оценивают от 800 млн. до 1,5 млрд. долларов. Также на ней висят обвинения в причастности к убийствам 26 гражданских лиц после государственного переворота.

5. В качестве одного из приоритетов внешней политики Боливии указана закупка у России российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для преодоления сложной ситуации с коронавирусом в Боливии.

6. 7 марта 2021 года в Боливии пройдут местные выборы, где будут выбирать 7 губернаторов и 300 мэров. Моралес и Арсе призвали своих сторонников готовиться к ним, чтобы закрепить результаты победы на президентских и парламентских выборах. Моралес будет всячески помогать Арсе и партии добиться победы и здесь.

7. В цитадели правых, провинции Санта-Крус, вернулся из подполья https://twitter.com/OVargas52/status/1329875019262996483 один из ведущих профсоюзных лидеров Боливии Роландо Борда. Вчера он триумфально вернулся в свой офис, который был захвачен местными фашистами после переворота.

8. Стоит отметить, что Арсе призвал к отказу от почивания на лаврах и самоуспокоения, акцентировав внимание на том, что надо заканчивать с празднованиями победы и начинать серьезную работу по преодолению последствий действий хунты и недопущению попыток реванша правых. Это правильно – работы у него будет много.

9. К присяге была приведена новый министр деколонизации и депатриархизации культуры Сабина Орельяна Круз. Министерство было упразднено после переворота, но восстановлено практически сразу, после возвращения социалистов к власти.

10. В Сенат Боливии был возвращен Флаг Патиджу, который представляет все основные коренные народы Боливии. Во время переворота, этот флаг, как и Випала, подвергались надругательствам и оскорблениям.

11. Бывший министр иностранных дел при Моралесе Диего Пэри, стал постпредом Боливии в ООН. Пока еще этот пост занимает ставленник Аньес.

Как ожидается. немало бывших министров и функционеров времен Моралеса войдут в состав обновленного социалистического правительства.

12. Мадуро объявил, что с 20 ноября возобновляется прямое авиасообщение между Венесуэлой и Боливией.(а также с Турцией).

Кроме того, Мадуро отметил, что в Венесуэле собрали первый свой собственный самолет. У Мадуро большие планы по развитию авиастроительной отрасли, а собранные машины планируется использоваться на линиях в Южной Америке.