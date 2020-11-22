Циклон нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморье

22.11.2020, 5:52, Новости дня

Циклон с ледяным дождем нарушил в Приморском крае междугородное транспортное сообщение, отменено более 30 автобусных рейсов и ряд авиарейсов.

Согласно информации автовокзала Владивостока, 22 ноября отменен 31 междугородный автобусный рейс, в том числе на Уссурийск, Находку, Преображение и Артем, который находится в 45 км от Владивостока, передает ТАСС.

По данным табло аэропорта, отменен и вылет авиарейса на северо-восток Приморья, в поселок Терней. Также аэропорт не сможет принять самолеты из Иркутска, Петропавловска- Камчатского и Москвы. «По внутрикраевым авиаперевозкам планируются рейсы в Кавалерово и Преображение. В Терней, Единку и Дальнегорск отменены по непогоде и снегу», – сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, отметив, что аэропорт работает в штатном режиме.

По информации краевого Минтранса, в настоящее время осуществляются морские пассажирские перевозки на острова Попова, Рейнеке и Путятин. Полностью восстановлены пригородные железнодорожные пассажирские перевозки.

Напомним, в четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паром.