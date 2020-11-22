В РФ успешно прошли испытания космической системы «Электро»

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22.11.2020, 5:34, Новости дня

Новая система «Электро» успешно прошла испытания, сообщают в российском космическом агентстве. В частности, опробована модель гидрометеорологического спутника «Электро-Л», которого специалисты относят ко второму поколению.

Решение о завершении подготовительных работ приняла Государственная комиссия, члены которой рекомендовали использовать аппарат по его прямому назначению.

Как сообщили в Роскосмосе, в результате проведенных работ РФ создаст новую гидрометеорологическую геостационарную космическую систему, которая на первых порах будет состоять из двух спутников. Данные, которые они станут отправлять на землю, очень нужны для развития отрасли, говорят специалисты.



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