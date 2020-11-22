Хаббл запечатлел «темные лучи» от черной дыры

22.11.2020, 5:34, Новости дня

Оказывается, утверждение о том, что черные дыры только поглощают все вокруг, ничего не выпуская наружу, не совсем справедливо. Недавно космический телескоп Хаббл зафиксировал неизвестный вид излучения от центра объекта IC 5063, считающегося черной дырой.

Речь идет о каких-то «темных лучах» или «тенях», отмечают ученые. Они огромны и занимают пространство в десятки тысяч световых лет. Галактика IC 5063 расположена очень далеко от нас – примерно за 156 млн световых лет. Поэтому рассмотреть происходящие там события трудно даже при помощи мощных космических телескопов.

По мнению исследователей, излучение исходит не от самой черной дыры, а от тех космических объектов, которые с ней взаимодействуют. Не исключено также, что речь идет всего лишь о тенях, которые создают облака космической пыли, препятствующие распространению света.