Компания Virgin Galactic собирается испытать корабль для космических туристов

22.11.2020, 5:34, Новости дня

Вскоре космический туристический корабль VSS Unity стартует с космодрома Нью-Мексико. Об этом сообщают в частной компании Virgin Galactic, которая пытается развивать космический туризм.

После того, как корабль выполнит всю тестовую программу, двери для относительно массового космического туризма, не зависящего от государственных агентств, будут открыты, говорят специалисты.

Корабль VSS Unity будет выполнять суборбитальные полеты. Речь всего лишь идет о выходе за пределы плотных слоев атмосферы на высоту до 100 км. При этом он только приблизится к первой космической скорости, из-за чего туристы смогут почувствовать состояние невесомости в падении по параболе, которое продлится около пяти минут.