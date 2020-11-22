Подозреваемого в убийстве школьницы нашли мертвым в Москве

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22.11.2020, 4:58, Новости дня

Подросток, подозреваемый в убийстве знакомой, найден мертвым, информирует Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве.

Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено 20 ноября, говорится в сообщении на сайте управления.

Установлено, что вместе с погибшей в доме находился ее несовершеннолетний знакомый, который, как полагает следствие, может быть причастен к убийству.

Тело молодого человека было найдено позднее.

Следователями изучены видеозаписи с камер наблюдения, а также определен круг общения девушки. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, в начале ноября в Санкт-Петербурге подросток пытался убить членов своей семьи. До этого, в сентябре, в Рыбинске нашли тела двух девочек с признаками насильственной смерти.



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