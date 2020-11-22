Искусственный интеллект обучили распознавать сарказм

22.11.2020, 4:40, Новости дня

Общение человека и машины всегда происходило без юмора. Но данное правило вскоре перестанет действовать. Китайские разработчики создали новую технологию, по которой искусственный интеллект способен обнаруживать сарказм в высказываниях людей.

Данная разработка интересна по двум причинам, считают эксперты. С одной стороны, мы видим, как искусственный интеллект развивается, делая все новые и новые успехи.

С другой стороны, настолько умные машины смогут выполнять более сложную работу. ИИ можно выводить уже за пределы производства, где традиционно поступают только четкие и однозначные команды. Умея распознавать сарказм, машина сможет делать глубокий анализ общественного мнения, например. Ей достаточно будет послушать, о чем говорят люди.