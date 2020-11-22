Мнение: Ракетный арсенал Китая и радиус его применения

22.11.2020, 4:10, Разное

Ракетный арсенал Китая и радиус его действия. Данные оценочные.

На первой инфографике ракеты с обычными боеголовками.

На второй инфографике, баллистические ракеты и МБР с ядерными боеголовками.

SRBM: 250 launchers, 600+ missiles

MRBM: 150 launchers, 150+ missiles

IRBM: 200 launchers, 200+ missiles

ICBM: 100 launchers, 100 missiles

GLCM: 100 launchers, 300+ missiles

Отмечается, что по оценочным данным за последний год Китай добавил к своему арсеналу до 130 пусковых установок и от 50 до 120 МБР и ракет большой дальности.

Этого конечно все еще мало, чтобы конкурировать по размеру ядерного арсенала с Россией и США, что конечно делает Китай уязвимым при прямом конфликте с США. И чтобы достичь паритета, Китаю предстоит пройти еще достаточно длинный путь.