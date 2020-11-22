Агутин выиграл музыкальный конкурс в США

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22.11.2020, 4:04, Новости дня

Российский музыкант Леонид Агутин стал лауреатом международного музыкального конкурса USA Songwriting Competition. Его совместная с украинским автором Алексом Сино песня Just a Rainy Day победила в номинации World Music.

Композиция вошла в шорт-лист в категории Lyrics Only за лучший текст музыкального произведения, пишет ТАСС.

В этой же номинации выиграла песня Thicker Than Rain американцев Билла Дженкинса и Тристана Мэттьюса. Также сообщается, что в финал конкурса прошел российский гитарист Роман Мирошниченко с композицей Alien’s Electrik Dream – она была номинирована в категории Instrumental. Три главных победителя будут объявлены 25 ноября.

Песня песня Just a Rainy Day вышла на альбоме La Vida Cosmopolita. В создании пластинки участвовали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России. Этот альбом вошел в лонг-лист американской премии Grammy, победителей которой объявят в декабре 2020 года.

USA Songwriting Competition – международный конкурс авторской песни, прошедший вперпвые в 1995 году. В жюри конкурса входят представители различных журналов США, таких как B. New Music Weekly, Acoustic Guitar Magazine и Singer & Musician magazine, а также компании Sony. Победитель во всех категориях получает  50 тыс. долларов, занявший второе место – 9 тыс. долларов, третье – 6,5 тыс. Победителям в каждой категории вручается по 2,2 тыс. долларов. Также лауреаты получают различные материальные призы.



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