 

Москва и Ереван подписали регулирующие действия миротворцев документы

22.11.2020, 4:04, Новости дня

Министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщило минобороны Армении.

«На встрече министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подписали пакет документов, регламентирующих круг деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Стороны высоко оценили роль Москвы в урегулировании ситуации и эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе. Также министры отметили важность действующего в регионе российского межведомственного центра гуманитарного реагирования, целью которого является возвращение беженцев и восстановление гражданской инфраструктуры.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.

В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.



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