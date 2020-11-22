 

США перебросили на Ближний Восток стратегические ракетоносцы B-52H

22.11.2020, 4:04, Новости дня

Соединенные Штаты в субботу перебросили на Ближний Восток стратегические ракетоносцы B-52H, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», – приводит текст заявления СЕНТКОМ ТАСС.

По данным командования, полет был беспосадочным и был призван «продемонстрировать способность американских ВВС оперативно перебрасывать свои силы в любую точку мира и интегрировать их в ход операций» СЕНТКОМ.

Экипажи во время выполнения задания взаимодействовали с американскими истребителями и самолетами-заправщиками. Как уточняет СЕНТКОМ, в последний раз дальний полет B-52H Stratofortress на Ближний Восток совершался в начале 2020 года. Число переброшенных в регион самолетов не уточняется.

Ранее Пентагон исключил из арсенала B-52H Stratofortress ядерные бомбы, оставив в разрешенной комплектации вооружений самолета крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1.

Напомним также, по данным МАГАТЭ, в начале сентября запасы обогащенного урана в Иране в десять раз превысили обговоренные в СВПД объемы. При этом Иран еще 10 февраля сообщил о готовности запустить реактор, способный производить оружейный плутоний. В июле США допустили применение силы для исключения получения Ираном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп предупреждал Иран о готовности нанести небывалый по силе удар в случае неприемлемых действий со стороны Тегерана.



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