 

Суд в США по ходатайству России приостановил рассмотрение иска экс-акционеров ЮКОСа

22.11.2020, 3:54, Разное

Федеральный суд округа Колумбия по ходатайству РФ приостановил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа к властям страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение.

Процесс приостановлен на два года или до того, как закончится аналогичный процесс в Гааге. Судья Берил Хауэлл обязала обе стороны представить ей 20 мая 2021 года отчет о происходящем в суде Гааги и затем информировать ее о процессе каждые полгода.

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов за экспроприацию активов в начале 2000-х годов. Еще 7 млрд было начислено в качестве пенни. РФ попросила Верховный суд Нидерландов о приостановке исполнения этого решения, однако генпрокурор рекомендовал ходатайство отклонить.

Первое решение о выплате принял Международный арбитражный суд в Гааге. Арбитраж тогда установил, что РФ в начале 2000-х провела «полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами», одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа — Михаила Ходорковского. Однако в 2016 году Окружной суд Гааги после апелляции Москвы отменил это решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ14 лет и 50 миллиардов. Суд в Гааге постановил, что РФ все же обязана выплатить акционерам ЮКОСа рекордную компенсацию за экспроприацию активов в 2000-х

Источник: Новая газета



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