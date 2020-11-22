 

Сатурн и Юпитер сольются в одну точку

22.11.2020, 3:46, Новости дня

Самые большие газовые гиганты Солнечной системой уже сейчас подошли очень близко друг к другу, отмечают астрономы. В декабре же с Земли можно будет посмотреть на это в уникальном ракурсе.

Две планеты будто сольются в одну точку, образуя очень яркую светящуюся звезду. Но не стоит ожидать столкновения. Расстояние между Сатурном и Юпитером, вернее, между их орбитами, останется нормальным. Просто мы со своей позиции сможем наблюдать их стоящими один за другим.

 Уникальную картину можно будет увидеть 21 декабря. Любители астрономии только боятся, как бы картину не испортила пасмурная погода на Земле. Ведь в последний раз такой же ракурс возникал еще во времена средневековья. А сами газовые гиганты «выравниваются» примерно один раз в два десятилетия.



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