Мнение: Жвачки конец

22.11.2020, 3:42, Разное

Наткнулся тут в подборке старой рекламы 90-х на рекламу “Ригли Сперминт”. Как ни странно, я ее помню! Точно, была такая – хотя уже кажется, что где-то даже не в прошлой, а позапрошлой жизни. 1995 год, мама дорогая… Фантазия, надо признать, была тогда у рекламщиков устрашающая – даже не поймешь, что же лежало в основе: мне как-то упорно мстится, что прилет баллистических ракет к слишком беспечным пупсам на безмятежный пляж. В замедленном съемке. “И встанет гриб лиловый, и кончится Земля”.

А дурачки настолько не могли поверить в происходящее, что до последнего думали, будто это летят их порадовать гигантские пачки жувачки.

Но я, собственно, о чем: внезапно осознал, что очень давно не видел никакой рекламы жвачки! Ни такой креативной, ни даже какой-нибудь попроще. Не компании Wrigley, ни какой-нибудь иной. Сам я жевать жвачку не люблю, и никогда ее не покупаю (как и Кока-Колу, которую я тоже не люблю). Но куда делась реклама?

Посмотрел в Вики, как водится. Оказалось, что Ригли нет не зря – ее купил “Марс”, причем аж в 2008 году.

Но и жвачку, по-моему, уже никто не жует. Неужели вышло из моды?! Просто поверить не могу. Ведь целую революцию мы делали в свое время, чтобы свободно покупать жвачку! И вот – сик транзит глориа мунди…

Иль я не прав?