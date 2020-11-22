Мнение: Франция требует и жалуется

22.11.2020, 3:16, Разное

Сегодня у французов день требований и жалоб.

Виноваты все – исламисты, Турция, Россия, Пакистан, российские журналисты, французские погромщики, постколониальное прошлое.

1. Министерство иностранных дел Франции потребовало, чтобы министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари прекратила сравнивать президента Пятой Республики с нацистами. Об этом сообщает РИА Новости.

Французские власти назвали заявления пакистанской чиновницы о том, что действия Макрона по отношению к мусульманам Франции напоминают то, что делали нацисты с евреями, «шокирующими» и «оскорбительными».

МИД Франции решительно осудил подобные сравнения и призвал Пакистан немедленно «исправить» высказывания своего министра.

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2. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил, как он выразился, «проводимую Россией и Турцией стратегию по разжиганию антифранцузских настроений в Африке».

Об этом французский лидер сказал в интервью газете Jeune Afrique, обнародованном в пятницу.

По мнению Макрона, «действует стратегия, иногда возглавляемая африканскими лидерами, но прежде всего иностранными державами, такими как Россия или Турция, которые играют на постколониальном негодовании».

«Мы не должны быть наивными. Многие из тех, кто снимает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, спонсируются Россией или Турцией»,

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3. Французские полицейские в ходе демонстрации в Париже против закона «О глобальной безопасности», запрещающего снимать на видео сотрудников полиции, пригрозили привлечь к ответственности журналиста RT France Мерием Лариби.

Полицейские в Париже пригрозили привлечь к ответственности журналиста RT France

После того, как собравшиеся стали расходиться с площади Трокадеро, журналист RT France стала свидетелем задержания женщины. Журналист показала удостоверение «пресса», при этом она не вела съёмку.

Затем она начала снимать с приличного расстояния, не мешая работе полиции, однако к ней приблизился полицейский и пригрозил привлечь к ответственности.

«Если вы не уйдёте в течение 30 секунд, вас арестуют, таков приказ», — сказал он.

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4.Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Французскому совету мусульманской веры (CFCM) в 15-дневный срок принять хартию республиканских ценностей, включая строгое отделение религии от государства и школы, специально подготовленную правительством в рамках обуздания исламского экстремизма.

Мусульманские лидеры Франции согласились создать Национальный совет имамов, члены которого будут получать официальную аккредитацию на проповедническую деятельность. В случае нарушения условий эта аккредитация может быть отозвана.

В хартии говорится, что ислам является религией, а не политическим движением. В ней также прописан запрет на любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин.

В среду вечером в Елисейском дворце президент Макрон и министр внутренних дел Жеральд Дарманен провели встречу с восемью лидерами CFCM.

"Два принципа будут записаны черным по белому [в хартии]: отказ от политизированного ислама и какого бы то ни было иностранного вмешательства", – сообщил один из правительственных источников газете Le Parisien после этой встречи.

На встрече также было согласовано формирование Национального совета имамов.

Президент Макрон также объявил о новых мерах по борьбе с тем, что он называет исламским сепаратизмом во Франции. Они, среди прочего, будут включать:

Ограничение на домашнее обучение и более строгие наказания тем, кто запугивает государственных служащих, прикрываясь религиозными соображениями;

Присвоение каждому ребенку идентификационного номера, чтобы удостовериться, что он посещает школу. Домашнее обучение, в настоящее время разрешенное во Франции, будет запрещено со следующего учебного года. За нарушение родителям будет грозить наказание вплоть до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы;

Запрет на распространение персональных данных способом, позволяющим посторонним людям разыскать человека и причинить ему вред.

"Мы должны оградить наших детей от тисков исламистов", – прокомментировал в среду Жеральд Дарманен новый законопроект газете Le Figaro. Законопроект будет обсуждаться на заседании французского кабинета 9 декабря.

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5. В Париже митинг, прошедший у здания Нацсобрания на бульваре Сен-Жермен тогда привел к жестким столкновениям, полиция применила слезоточивый газ и водометы, более тридцати человек были задержаны, 10 — получили ранения.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен тогда осудил действия «погромщиков», обвинив их в том, что они оказывают «недопустимое давление» на депутатов, рассматривающих закон. «Мы живем в демократии, парламентарии не могут действовать под давлением», — сказал министр.

В то же время «глубокую озабоченность» по поводу нового закона уже высказало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, куда обратились французские правозащитники. Против принятия меры о запрете распространять изображения правоохранителей высказалась и главный омбудсмен Франции (Défenseur des droits) Клэр Эдон, призвав не принимать статью 24. Тем не менее, пока представители президентской партии «Вперед, Республика!», подготовившие законопроект, и министр внутренних дел Дарманен заявляют о том, что сохранят эту меру. Глава МВД заверил, что она лишь призвана «защитить полицейских и жандармов» (которые в последние годы все чаще становятся жертвами нападений), но «ни в коем случае» не ограничить право на свободу слова.

Прекрасно все.

А все почему?

Потому что отказались принять посредничество Лукашенко в решение проблем Франции с мусульманами и протестами.

С Макроном Франция не будет свободной страной.