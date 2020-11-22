Мнение: О беспощадном и окончательном диагнозе Путина

22.11.2020, 3:14, Разное

Секрет полишинеля, что #здоровье нынешнего российского лидера под угрозой, как бы ни старались врачи. Что поделаешь, возраст. Да, 68 – совсем не много по мировым меркам, и американцы, например, выбрали себе президента на 10 лет старше. Но для России это уже внушительные цифры, и если до 65-ти доживают в среднем шестеро из десяти мужчин отечественного производства, то затем с каждым годом процент счастливчиков падает катастрофически. Уже 70-ю годовщину смогут встретить только двое из пяти.

А вот каковы шансы на это конкретно у Владимира Путина, чьё состояние здоровья остаётся тайной за семью печатями?

Появилась в #СМИ новая информация на сей счёт – интригующая.

Собственно, её появление сам действующий президент и спровоцировал вольно или невольно. То эпизодом с перекладыванием папки туда-сюда, то внезапным кашлем на важной встрече, то странной походкой. Естественно, тут же появляются точные сведения, что всё это – неспроста. И по старой, ещё советской традиции, приходят они с Запада.

Испанская El Mundo огорошила читателей сообщением о том, что Владимир #Путин уже скоро добровольно уйдёт в отставку по состоянию здоровья. По информации издания, к этому активно подталкивает главу государства его ближайшее окружение. Якобы, у пожилого национального лидера уже вовсю проявляется болезнь Паркинсона – столь же страшная, сколь и неизлечимая.

Раньше высокопоставленному пациенту эксперты ставили другой страшный #диагноз – рак. Сначала прямой кишки (в 2003 году), а затем позвоночника (в 2012-м). А в 2015-м американские врачи дистанционно диагностировали синдром Аспергера, и в соцсетях назывался крайний срок для президента – два-три года. Однако вопреки всему Владимир Путин остался у руля, опустив бюллетень в урну, а не сыграв в ящик: то ли болезнь отступила, то ли диагносты ошиблись.

Но теперь, конечно же, всё совсем по-другому. Ведь впервые в истории с подачи хозяина Кремля стремительно меняется Конституция, а следом за тем сквозь #парламент молниеносно проходит новый закон, дающий дополнительные гарантии ушедшему в отставку президенту страны. Естественно, такая поспешность –

опять неспроста.

Ну и разумеется, всезнающий профессор Валерий Соловей, ссылаясь на свои неназванные источники, оперативно подтвердил: да, паркинсонизм, да, семья давит, хотя соратники против ухода в отставку, да, диагноз окончательный. Ну и тот энтузиазм, с которым всё это в очередной раз было подхвачено и разлетелось по миру, тоже своего рода диагноз.

В завершение нельзя не вспомнить бородатый анекдот:

– Доктор, как мой дядюшка? Что с ним?

– Откровенно говоря, состояние тяжёлое…

– Скажите, а мы можем надеяться?

– Смотря на что вы надеетесь…

А вы на что надеетесь в связи со здоровьем Владимира Путина?