 

Россияне не желают смотреть «новогодние огоньки»

22.11.2020, 3:10, Новости дня

Всего 12% россиян планируют смотреть «Новогодний огонек» по телевизору, 38% жителей страны не намерены включать эту передачу, об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.

«38% россиян не будут смотреть новогодние огоньки по телевизору. Обойтись без новогодних ТВ-программ чаще планируют мужчины (45% против 32% среди женщин) и опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (47%)», – приводятся данные опроса на сайте SuperJob.

При этом телевизор решили включить на Новый год 44% опрошенных, но лишь 12% планируют смотреть «новогодние огоньки», а 32% оставят их как фон для праздника.

Опрос проводился 18-19 ноября среди 1,6 тыс. респондентов от 18 лет в 379 населенных пунктах.

Ранее певец Валерий Меладзе пожаловался на потерю годового заработка и выразил готовность бойкотировать новогодние «огоньки» в одиночестве, «сидеть дома, как и все, и смотреть телевизор».

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.



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