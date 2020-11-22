 

Израиль хочет закупить 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

22.11.2020, 3:00, Разное

Израиль планирует закупить 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19 после всех испытаний. Об этом сообщил «Интерфаксу» посол страны в РФ Александр Бен Цви.

«Как уже заявило руководство медицинского центра "Хадасса" в Иерусалиме, у них есть большая заинтересованность в приобретении российской вакцины. Речь идет о поставке 1,5 млн доз вакцины после проведения всех необходимых испытаний и решения процедурных вопросов в Израиле», — сказал он.

По его словам, сейчас договариваются о процессах и датах поставок. Также планируется проработать вопрос совместной разработки вакцины. Бен Цви рассказал также, что филиал медицентра «Хадасса» в «Сколково» также участвует в разработке. Он помогает РФ в клинических испытаниях.

Бен Цви отметил, что Израиль занимается разработкой и своей вакцины. «Она немного другая — вакцинирование российским препаратом проходит в два этапа, а израильскому требуется только один укол. Если испытания пройдут успешно, мы планируем произвести 15 млн доз вакцины. Это будет не только для населения Израиля», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин 16 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсуждали в том числе поставки российской вакцины в Израиль, Нетаньяху говорил, что речь шла о «Спутнике V».

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата. В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность вакцины составила 92%. Второй зарегистрированной российской вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Об эффективности своей вакцины заявила немецкая компания Biontech и американский концерн Pfizer. Также о хороших показателях своей прививки сообщила американская Moderna. Израиль договаривался о приобретении и этих вакцин, а также препарата британской AstraZeneca, проводящей испытания.

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Источник: Новая газета



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