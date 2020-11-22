 

NASA получит окололунный обитаемый модуль

22.11.2020, 2:52, Новости дня

Представители NASA сообщают о завершении предварительной проверки технического состояния и работоспособности систем окололунного обитаемого модуля. Его американское космическое агентство заказало у частной компании Northrop Grumman.

Модуль получил название HALO. Это аббревиатура, которая расшифровывается как «Habitation And Logistics Outpost». Он должен стать важной составной частью станции Gateway, предназначенной для полета на лунной орбите.

Впрочем, модуль еще нужно собрать, а для этого – провести конкурс и определить компанию, которая возьмет на себя данную ответственную работу. О том, кто может стать подрядчиком в этом проекте, в NASA пока не сообщают. Стоимость работ составит 187 млн долларов США.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Байден увеличил отрыв от Трампа

05.11 / Шустер: Может ли Зеленский быть избранным на второй срок? Зависит от оппонента

24.06 / Сенат: противостояние вокруг реформы полиции

27.06 / Правительство одобрило выделение средств на выплаты россиянам с детьми до 16 лет

27.09 / Карабах опроверг захват Азербайджаном ряда населенных пунктов

25.09 / Общество: РФ готова к осенней вспышке коронавируса лучше Европы

30.06 / Новый дизельный мотор получил фургон Mercedes-Benz Sprinter

08.09 / В Раде заявили о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Минске

27.07 / В Португалии рассказали о многоразовой маске, нейтрализующей коронавирус

10.08 / В Польше задержан подозреваемый в краже памятника Рокоссовскому

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска