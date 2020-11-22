NASA получит окололунный обитаемый модуль

22.11.2020, 2:52, Новости дня

Представители NASA сообщают о завершении предварительной проверки технического состояния и работоспособности систем окололунного обитаемого модуля. Его американское космическое агентство заказало у частной компании Northrop Grumman.

Модуль получил название HALO. Это аббревиатура, которая расшифровывается как «Habitation And Logistics Outpost». Он должен стать важной составной частью станции Gateway, предназначенной для полета на лунной орбите.

Впрочем, модуль еще нужно собрать, а для этого – провести конкурс и определить компанию, которая возьмет на себя данную ответственную работу. О том, кто может стать подрядчиком в этом проекте, в NASA пока не сообщают. Стоимость работ составит 187 млн долларов США.