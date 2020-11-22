Мнение: Будущее: без мяса, без денег и без собственности. Но в масках

22.11.2020, 2:48, Разное

А вот и еще – в развитие той же идеи Дмитрия Быкова о несуществовании прав личности в новом дивном мире. Нашумевший пост юзера по имени Шарлатанка, она же “Таня Соловьева”, в котором тема раскрывается с опорой на многочисленные материалы международных организаций типа Всемирного Банка, Всемирного Экономического Форума – ВЭФ (в Давосе), МВФ и т.п. Цитаты:

“Вся социальная жизнь, все радости будут под запретом, все перейдет в онлайн, путешествие и все остальное под запретом – СО2 же, да и что-то плебс в последнее время слишком разлетался. Рестораны и бары – зачем. Скот должен быть в стойле. Натурально. Уже поговаривают о локдауне во имя климата. Нас лишат собственности, мясо будет редким деликатесом, так как это хорошо для окружающей среды и здоровья. Это они так решили. Ну коровы же пукают, а в планах ООН снизить парниковый эффект до нуля.

Образование и сми будут полностью оцифрованы –это значит цензура буквально в секунду по алгоритмам. Мы уже наблюдаем, как буйствует цензура, когда еще нет никакой перезагрузки. Дойдет до того, что вы просто не сможете даже по зуму связываться, будут глушить на подходе.

что планируется делать с ордами безработных и разоренных? А их планируется перевести на универсальный базовый доход, в той же цифровой системе. И в Британии уже давно говорят об этом. Цифровой кошелек тоже будет мониториться центральными банками. На первый взгляд кажется, что это благо – дать всем базовый доход, но благом он не будет, так как к этому доходу будет масса условий, ограничений и мониторинга”.

https://sharla-tanka.livejournal.com/344413.html

У Шарлатанки отличный пост, есть только один маленький недостаток: ссылки на материалы ВЭФ даются в основном в виде сканов и без перевода, а ведь далеко не все владеют английским. Я решил ради смеха перевести один забойнейший материал с сайта того же ВЭФ – почитайте, друзья, какое будущее нам готовят, причем уже совсем скоро – в 2030 году. Это и есть планы “авторов нового мирового порядка”. Шарлатанка правильно говорит, что нет никаких тайн, потому что никто ничего давно не скрывает (а зачем?) Наоборот – всё говорят прямым текстом, и ДАВНО. Скажем, текст, который ниже – “мечта” – выложен в 2016 году.

Вот он – https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/

Вот как изменится жизнь в моем городе в 2030 году

А вот перевод:

Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой город – или лучше сказать, «наш город». У меня ничего нет. У меня нет машины. У меня нет собственного дома. У меня нет ни бытовой техники, ни одежды.

Вам это может показаться странным, а для нас в этом городе это абсолютно нормально. Все, что вы считали продуктом, теперь стало услугой. У нас есть доступ к транспорту, жилью, пище и всему, что нам нужно в повседневной жизни. Одна за другой все эти вещи становились бесплатными, так что в конечном итоге владение всякими вещами потеряло смысл.

Сначала общение стало цифровым и бесплатным для всех. Затем, когда чистая энергия стала свободной, все начало двигаться быстро. Транспорт резко упал в цене. Для нас больше не было смысла владеть автомобилями, потому что мы могли бы вызвать беспилотный автомобиль или летающий автомобиль для более длительных поездок в течение нескольких минут. Мы начали перевозить себя гораздо более организованно и скоординированно, когда общественный транспорт стал проще, быстрее и удобнее, чем автомобиль. Сейчас я с трудом могу поверить, что мы принимали как должное заторы и пробки на дорогах, не говоря уже о загрязнении воздуха от двигателей внутреннего сгорания. О чем мы только думали?

Иногда я сажусь на свой велосипед, чтобы навестить кого-то из моих друзей. Это так прекрасно – крутить педали и ехать! Как будто душа отправилась в путешествие. Забавно, что некоторые вещи, кажется, никогда не перестают волновать: ходьба, езда на велосипеде, приготовление пищи, рисование и выращивание растений. Это вполне логично и напоминает нам о том, как наша культура возникла из тесных отношений с природой.



“Экологические проблемы кажутся такими далекими”

В нашем городе мы не платим никакой арендной платы, просто потому, что кто-то другой использует наше свободное пространство, когда мы в нем не нуждаемся. Моя гостиная используется для деловых встреч, когда меня там нет.

Время от времени я буду готовить для себя. Это легко – необходимое кухонное оборудование доставляется к моей двери в течение нескольких минут. С тех пор как транспорт стал бесплатным, мы перестали запихивать все эти вещи в наш дом. Зачем держать в наших шкафах макаронницу и блинницу? Мы можем просто заказать их, когда они нам понадобятся.

Также благодаря этому случился прорыв – мы сделали экономику безотходной! Когда продукты превращаются в услуги, никто не интересуется вещами с коротким сроком службы. Все рассчитано на долговечность, ремонтопригодность и вторичную переработку. Материалы текут быстрее в нашей экономике и могут быть преобразованы в новые продукты довольно легко. Экологические проблемы кажутся далекими, поскольку мы используем только чистую энергию и чистые методы производства. Воздух чист, вода чиста, и никто не посмеет прикоснуться к заповедным местам природы, потому что они представляют такую ценность для нашего благополучия. В городах у нас есть много зеленых насаждений, растений и деревьев повсюду. Я до сих пор не понимаю, почему в прошлом мы заливали бетоном все свободные места в городе.

Смерть шопинга

Поход по магазинам? Я не могу точно вспомнить, что это такое. Для большинства из нас это превратилось в выбор вещей для использования. Иногда я нахожу это забавным, а иногда просто хочу, чтобы алгоритм сделал это за меня. Он знает мой вкус лучше, чем я сейчас.

Когда ИИ и роботы взяли на себя большую часть нашей работы, у нас внезапно появилось время хорошо питаться, хорошо спать и проводить время с другими людьми. Концепция часа пик больше не имеет смысла, поскольку работа, которую мы делаем, может быть выполнена в любое время. Я действительно не знаю – могу ли я называть то, что я делаю, работой? Это больше похоже на время мышления, время созидания и время развития.

На какое-то время у нас все превратилось в развлечение, и люди не хотели утруждать себя сложными вопросами. И только в последнюю минуту мы узнали, как использовать все эти новые технологии получше, чем просто убивать время.

«Они живут по-разному за пределами города»

Порой я беспокоюсь о тех людях, которые не живут в нашем городе. О тех, кого мы потеряли по дороге. О тех, кто решил, что все эти технологии – это слишком. Кто почувствовал себя устаревшим и бесполезным, когда роботы и ИИ взяли на себя большую часть нашей работы. Кто разочаровался в политической системе и отвернулся от нее. Они живут совсем другой жизнью за пределами города. Некоторые из них образовали небольшие общины, которые сами себя снабжают. Другие просто оставались в пустых и заброшенных домах в маленьких деревнях 19 – го века.

Меня время от времени раздражает тот факт, что у меня нет настоящей личной жизни, “прайвеси”. Нет таких мест, куда я могу пойти, чтобы оставаться вне поля зрения камер. Я знаю, что где-то записывается все, что я делаю, думаю и мечтаю . Я просто надеюсь, что никто не будет использовать его против меня.

В общем, это хорошая жизнь. Гораздо лучше, чем тот путь, по которому мы шли, когда стало так ясно, что мы не можем продолжать ту же модель роста. У нас были все эти ужасные вещи: болезни образа жизни, изменение климата, кризис беженцев, ухудшение состояния окружающей среды, полностью перегруженные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха, социальные беспорядки и безработица. Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что можем действовать по-другому.

Примечание автора: некоторые люди читали этот блог как мою утопию или мечту о будущем. Это не. Это сценарий, показывающий, куда мы можем двигаться – к лучшему или к худшему. Я написал эту статью, чтобы начать дискуссию о некоторых плюсах и минусах текущего технологического развития. Когда мы имеем дело с будущим, недостаточно работать с отчетами. Мы должны начать обсуждение по-новому. Таково намерение этого произведения».

А вот собственно ролик от ВЭФ

Текст. Заголовок. 8 прогнозов на 2030 год (как изменится мир к 2030 году)

1. У тебя ничего нет (ты ничем не владеешь). И ты счастлив.

2. Все, что тебе нужно, ты можешь взять в аренду. И тебе это доставит (добрый) дрон.

3. США перестанут быть глобальным центром силы. В мире будут доминировать несколько (горстка) стран

4. Вам не придется ждать донора органов. Мы не будем трансплантировать органы. Мы будем печатать органы на 3D-принтере

5. Вы станете есть гораздо меньше мяса. Это будет случайное лакомство, а не основной продукт питания. Так надо для сохранения окружающей среды и сохранения нашего здоровья (дивное чередование “вы” и “мы”! ВЫ не будете есть мясо – так надо для сохранения НАШЕГО здоровья. Прелесть! Я ж говорю – ничего не скрывается).

6. Миллионам придется покинуть места проживания из-за изменения климата; нам придется приложить все усилия, чтобы принять и обустроить беженцев.

7. Загрязнителям придется заплатить за углеводородное загрязнение! Будет установлена глобальная цена на углерод. Это поможет сделать ископаемое топливо историей.

8. Вы сможете подготовиться к полету на Марс! Наука найдет способы, как организму выживать в космосе. Может быть, удастся обнаружить следы инопланетной жизни?

9. Западные ценности будут испытаны на излом. Но систему сдержек и противовесов, укрепляющих нашу демократию, не надо забывать.

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Вот такие вот жизнеутверждающие пункты. Мотайте на ус, купите себе стейка, что ли… Напоследок.