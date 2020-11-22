Мнение: Правила для М и Ж

22.11.2020, 2:38, Разное

Позавчера, комментируя письмо без меня, все разделились на две основные группы.

Одни заметили шкатулку, которую автор заботливо разложил: доказательства, что девушка дает ему зеленый свет.

Шкатулка нужна там, где мало реальной значимости, поэтому первые сделали вывод, что автору ничего не светит и он об этом знает, но не хочет признаваться себе и может быть скрывает какие-то реальные факты, которые об этом свидетельствуют.

Другие заметили, что автор не делает движений там, где должен был бы делать даже из простой галантности.

Недобор шагов мужчины при высокой СЗ девушки – это косяк, поэтому вторые сделали вывод, что автор сам себе вредит из-за штурманства и короны равенства.

На самом деле, те и другие были правы.

Значимость автора действительно маловата и доказательства, которые он приводит, для него самого не убедительны, хотя и дороги ему.

Но и ходы он тоже пропускает.

Чтобы действовать в границах, вам совсем не обязательно знать свою значимость.

В большинстве случаев какой бы ни была ваша значимость, ход за вами один и тот же.

Возьмите для примера сегодняшнее письмо парня.

Это письмо разбирали намного хуже, чем то, однако несколько человек увидели, что значимость автора высокая, а он упорно этого не видит, поэтому все письмо ноет, как бы ему догнать золушку, хотя девушка никуда от него не убегает.

Если вы внимательно посмотрите, где косячит автор, то окажется, что он косячит там, где хватило бы обычной вежливости, чтобы не косячить. Обычной вежливости мужчины хватило бы, то есть вежливость + нормальная гендерная идентификация нужна в начале любых отношений (и мужчинам, и женщинам), чтобы вести себя в границах, а значимость свою можно видеть, а можно и не видеть, можно даже быть слепым, получится колпачок, если ведете вы себя в границах.

Где косячит сегодняшний автор?

Девушка целуется с ним и занимается "жестким петтингом" как он пишет, а он идет ее провожать в хостел, а не к себе, да еще спорит и ссорится с ней по дороге.

Потом они занимаются сексом, там и сям и даже под кустом, а он опять ее – в хостел. Предлагает остаться на пару недель, но не приглашает к себе и даже на прямой ее вопрос, почему, отвечает что-то мутное.

Он раздражает девушку и обижает и она постоянно говорит ему, что ей не нужны никакие отношения. Но он ничего толком и не предлагает, на словах что-то говорит, а на деле – мало. Особенно в начале письма.

Нет большой разницы, высока его значимость или нет. Была бы низкой, девушку это бесило бы еще сильней.

Но обратите внимание, он все-таки формулирует какие-то предложения, то есть какие-то шаги все же обозначает и поэтому его значимость для девушки растет.

Секрет заключается в том, что если вы делаете шаги в границах, ваша значимость растет.

Она может не дорасти до влюбленности, но она все равно подрастет, то есть вы не просто не потеряете, вы приобретете.

В позавчерашнем разборе кто-то упоминал фразу "я ничего не теряю" применительно к шагам автора.

Друзья мои, "я ничего не теряю" рапанье – про шаги мимо границ. Вы всегда теряете, делая шаги мимо границ. Не важно, какая ваша значимость, на ваш слив и на потерю позиций в поле влияет только это – ходы в черном поле, шаги мимо границ.

Я хочу описать простой закон, которым можно пользоваться и при разборе писем и в жизни.

Мужчина в начале отношений может делать на каждый женский шаг двойной шаг.

"Может" означает, что "если хочет", но не "если хочет делать этот шаг", а "если хочет сближения" и "если хочет эту девушку".

Если значимость девушки высока, он не только может, но и должен делать двойной шаг. А вот если значимость реально мала и сближения не хочется, то может делать, может не делать. Главное верно рефлексировать значимость.

Вот автор первого письма ломает голову, стоило ли ему предложить выпить девушке. Конечно стоило.

Это простая вежливость – предложить гостю, тем более гостье выпить. Делайте это всегда. Разве что вам жаль напитка.

Он думает, может ли он позвать ее выпить теперь. Конечно может. Это опять простая вежливость, тем более она сама напрашивалась.

Независимо от его значимости – это в границах.

Делать комплименты, касаться руки в теплой беседе, приглашать в гости – все это для мужчины в границах.

Все это делать можно и, ориентируясь на реакцию, делать шаги дальше или не делать их.

Онегины, перестаньте ломать голову, откажут вам или нет, нравитесь вы или не очень. Действуйте. Даже если не нравитесь, а шаг ваш в границах, этот шаг вас никак не унизит, не сделает вашу фигуру меньше, не оскорбит ни девушку, ни вас, в том числе, если вам откажут.

Вы предложили девушке, которая жалуется вам на скуку, выпить с вами кофе или вина. Она отказывается. Что происходит с вашей фигурой?

Она уменьшается?

Нет, она растет. Даже если была мала, даже если девушка не обращала на вас внимания и не собиралась с вами выпивать, ваша фигура все равно чуть подрастет. Чуть-чуть, но для ОЗ вашей польза, а не убыток. Такова магия правильных поступков. Вы мужчина и вы сделали уместное вежливое предложение женщине. Вы молодец.

Мимо границ это в одном случае – если вы уже защипцевали эту женщину, достали, она несколько раз вам отказывала. В этом случае любое ваше предложение вызовет у нее досаду.

Но даже в этом крайнем случае, когда любой ваш ход в черном поле, все равно – ее жалоба на скуку – приоткрытая дверь, чтобы вы сказали ей: может быть хочешь выпить? Уговаривать – мимо, а предложить – нет.

Это в рамках вежливости, а значит – зеленый коридор.

На любой шаг девушки – ваш шаг может быть двойным. И вы не выйдете из рамок простой вежливости.

Для женщин другое правило.

На шаг в дружеской плоскости она может отвечать равным шагом, на романтический или сексуальный шаг – в два раза меньшим шагом. Это про начало отношений, пока вы не стали парой, потом все становится симметричней.

Многие девушки принимают шаги, не трогаясь с места, или отпихивают мужчину, или пятятся назад. Это не в границах, если хочется сближения, это называется – отказ. Он сделает еще одну попытку шага и его красное поле будет исчерпано. Конечно если он видит свою большую значимость и понимает, что его красное поле шире, что рапунцель ломается, он будет атаковать ее опять, но в этом случае поле будет не на ее стороне, что означает – ее СЗ будет падать для него, его будет раздражать происходящее, да и ее будет качать от того, что она набивает себе цену.

Что значит "дружеская плоскость"? Это все, что касается каких-то общих дел, общих интересов, пользы для обоих, независимо от их отношений. Дружеский формат легко переходит в романтику, а иногда чередуется с ним. Женщина может сразу делать симметричные шаги, если речь не о свидании, не о сексе и не об общении тет-а-тет. В романтическом формате ей прилично делать в два раза меньший шаг в ответ на шаг мужчины. Но все-таки делать его. Не стоять и не пятиться, если хочется сближения. Если СЗ ее высока, ее шаг может быть и больше, каким угодно большим. Но обычно этого не требуется, влюбленные мужчины не стоят на месте и сами делают шаги, поэтому и по полшага женщин навстречу достаточно для активной динамики.

Эти правила понятны?

Давайте проверим, как вы понимаете эту арифметику.

Описывайте шаг женщины, произвольный, и каким может быть ответный шаг мужчины (двойной).

И потом описывайте шаг мужчины и каким может быть ответ женщины (меньше в два раза в романтическом формате, равный в дружеском).