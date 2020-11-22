 

Водитель в Волгограде ударил полицейского монтировкой по голове

22.11.2020, 2:16, Новости дня

В Волгограде задержали водителя BMW, напавшего с монтировкой на полицейского после того, как его остановили сотрудники ДПС, рассказали в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в субботу в Дзержинском районе города, передает РИА «Новости».

Полицейские некоторое время преследовали злоумышленника по городу: мужчина ехал на машине без номеров, требования сотрудников остановиться проигнорировал и попытался скрыться. Когда же правоохранителям все же удалось догнать нарушителя, он вышел из автомобиля и нанес одному из сотрудников удар монтировкой по голове. Его напарник сделал предупредительный выстрел, а затем начал стрелять по ногам нападавшего. В результате полицейский и водитель BMW госпитализированы, на месте происшествия работает руководство областного главка МВД и Госавтоинспекции.

В начале ноября было совершено нападение на полицейских около входа в ГУ МВД в Москве. Позже выяснилось, что нападавший ранее отбывал срок за избиение патрульного



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