 

Журналист смог подключиться к секретной видеоконференции министров обороны стран Евросоюза

22.11.2020, 2:02, Новости дня

Журналист нидерландского RTL Nieuws Даниэль Верлаан подключился к секретной видеоконференции, которую проводили главы минобороны стран Европейского союза. Об этом 20 ноября в Twitter сообщил представитель антикоррупционного подразделения ЕС Михиль ван Хултен.

Он также разместил ролик с произошедшим.

“Верлаан взломал встречу министров обороны ЕС. Вот как это выглядело изнутри. Золотая комедия”, – написал Хултен.

That * @danielverlaan * hack of the EU defence ministers’ meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

RTL Nieuws объяснил, что доступ к секретному мероприятию был получен после того, как в Twitter-аккаунте министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд “на короткое время” появилась фотография с логином и пятью из шести цифр пин-кода для входа на видеоконференцию. Оказалось, что дополнительной киберзащиты нет.

Верлаан представился министрам как журналист из Нидерландов.

Поскольку конфиденциальность встречи была нарушена, видеоконференцию прекратили.

В минобороны Нидерландов заявили, что публикация фотографии с данными для входа была “глупой ошибкой”, ее уже удалили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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