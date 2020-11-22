В Томске создали прибор для лечения обморожений

22.11.2020, 1:58, Новости дня

Специалисты по радиофизике из Томского университета разработали уникальное устройство, при помощи которого можно излечить даже глубокие обморожения. Авторы предложили свой метод, основанный на воздействии на пораженные ткани СВЧ-излучения.

Как сообщают местные СМИ, прибор уже установлен в медсанчасти. Одному из пациентов грозила ампутация, но кисти рук и ступни удалось спасти именно благодаря применению данного прибора.

Идея состоит в том, чтобы равномерно нагревать обмороженные ткани вглубь, а не только на поверхности, что, несомненно, приводит к некрозу. Если вы применяете СВЧ, кровеносные сосуды не блокируются и не разрываются, поэтому происходит восстановление, поясняют специалисты. Этого нельзя добиться ни растиранием, ни отогреванием теплой водой.