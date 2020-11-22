В Москве разрабатывают оптические чипы

22.11.2020, 1:58, Новости дня

Передавать информацию внутри чипа при помощи фотонов, отказавшись от электронных сигналов, предлагает один из ученых, работающих над решением данной проблемы в Московском госуниверситете.

По словам специалистов, новый метод позволит быстрее обрабатывать большие объемы информации, что позволит создавать суперкомпьютеры огромной мощности.

Кроме того, информацию можно передавать так же и в сети на большие расстояния. Разработчик обещает, что устройства станут меньшими по размерам и станут потреблять небольшое количество электроэнергии. Словом, речь идет о новом поколении вычислительной техники, которую, вполне вероятно, первыми создадут именно в России.