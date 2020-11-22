Мнение: Неизвестный процесс

22.11.2020, 1:36, Разное

Оказывается, 75 лет назад начались заседания Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Мне всегда казалось, что я довольно много знаю об этом процессе. Но оказалось, что я практически ничего не знаю. В СССР перевели на русский язык и издали только 8 томов материалов процесса из 42, и те увидели свет лишь в 1999-м.

Надо признать, что в СССР, да и в нынешней России мало знают об этом процессе. Например, о том, что по вопросу признания преступными организаций германского правительства, генштаба, гестапо, нацистской партии … возник серьезный спор. СССР возражал: выходило слишком много похожего.

Неужели, пройдет еще лет 15-20-25 и Нюрнбергский процесс вообще перестанет кого-то интересовать? А 100-летие начала процесса вообше никто не вспомнит?

Фотография отсюда