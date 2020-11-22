 

Боярский назвал тренера «Зенита» трусом из-за лишения Дзюбы повязки капитана

22.11.2020, 1:22, Новости дня

Народный артист РФ и болельщик ФК «Зенит» Михаил Боярский отреагировал на решение главного тренера команды Сергея Семака лишить капитанской повязки нападающего Артема Дзюбы, обвинив специалиста в трусости.

«Это неправильное решение. Оно необоснованно. Ситуация с видео никак не должна отражаться на спортивной составляющей его карьеры…Это не по-мужски. Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато», – сказал Боярский «Спорт-Экспрессу».

По мнению артиста, Семак, так же, как и главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов, зависят от мнения публики и боятся негативной реакции общества.

«А вдруг в своей собственной карьере что-то изменится? Лучше от греха подальше, как у Чехова: «чтобы ничего не вышло, не дай бог», – высказал мнение актер.

Как считает Боярский, ситуация никак не отразится на игре Дзюбы, и он продолжит «делать, то что умеет».

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

Позже Черчесов объявил о том, что капитан сборной РФ Артем Дзюба отцеплен от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной подобного решения стало резонансное видео с футболистом. Кроме того, игрок был лишен капитанской повязки в «Зените».



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