Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 12 млн

22.11.2020, 1:22, Новости дня

Число выявленных случаев коронавируса в США менее чем за неделю выросло на 1 млн и превысило 12 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев коронавируса в США достигло 12019960, общее число жертв вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в США превысило 255 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу в США зафиксировали новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки – более 195 тыс. человек. В четверг число жертв коронавируса в США превысило четверть миллиона человек.