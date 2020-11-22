 

Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 12 млн

22.11.2020, 1:22, Новости дня

Число выявленных случаев коронавируса в США менее чем за неделю выросло на 1 млн и превысило 12 млн, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных случаев коронавируса в США достигло 12019960, общее число жертв вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в США превысило 255 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу в США зафиксировали новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки – более 195 тыс. человек. В четверг число жертв коронавируса в США превысило четверть миллиона человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Дегтярев выступил за открытый суд над Фургалом

26.07 / Зеленский и Путин поговорили по телефону, обсуждали перемирие на Донбассе

26.06 / Цена мертвых жуков: россиянам на Шри-Ланке грозит 40 лет тюрьмы

14.08 / Против политики США в отношении «Северного потока – 2» выступили 24 страны ЕС

11.09 / Samsung и Fila обещают выпустить специальное издание наушников Galaxy Buds Live

19.11 / У экс-главы Марий Эл изъяли развлекательный центр стоимостью 111 млн рублей

12.10 / Илон Маск построит ракету для полетов в любую точку мира

29.07 / Kia раскрыла цены на новый минивэн Kia Carnival

20.08 / Названы даты проведения суперфинала «Лидеров России»

10.09 / Кремль прокомментировал слова премьера Италии о комиссии по Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска