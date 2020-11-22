“О нем написала бы вся мировая пресса”. Дубилет показал, какой эскиз большого герба занял третье место на конкурсе

22.11.2020, 1:08, Новости дня

Бывший министр Кабинета Министров Украины, сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook, что входит в группу, которая разработала эскиз большого герба Украины, занявший третье место на конкурсе.

Он рассказал, что над созданием эскиза работала группа из 12 человек. Среди них – один из создателей малого герба Украины – тризуба – художник и геральдист Иван Турецкий.

По словам Дубилета, в эскизах зашифровали бинарный код 0101010101000001, что в переводе означает UA – Украина.

“Мы нашли, как мне кажется, очень оригинальный прием. Это символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, IT-индустрию (во всех проектах на гербе представлена только аграрная индустрия). Этот шифр не видно, если этого не знать. Но это был бы очень оригинальный ход, о котором написала бы вся мировая пресса”, – рассказал он.

По данным Дубилета, комиссия не оценила и не поняла эту идею.

Кроме того, в одном из вариантов эскиза его команды есть женщина с книгой и веткой оливы, книга символ знаний, олива – мира. Он считает, что этот образ дополнял бы казака с ружьем, наличие которого на большом гербе предусмотрено Конституцией.

Экс-министр раскритиковал эскиз, победивший на конкурсе: по его мнению, в символике светского государства не должно быть религиозных символов (архангел, который держит щит).

“Нужен ли большой герб Украине вообще? Конечно, это не самый важный вопрос, но все же он прописан в Конституции… Если бы мы выбрали по-настоящему крутой, прогрессивный герб, мы бы заявили о себе на весь мир. […] Наша группа сделала все варианты в достаточно лаконичном стиле. Мы специально увеличили размер тризуба и ничего не размещали над ним, чтобы герб не выглядел, как сервант бабушки, а имел акцент именно на малом гербе”, – отметил Дубилет и обнародовал фото эскизов.

https://www.facebook.com/dubilet/posts/10159090586213552

25 августа Рада Украины поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Дубилет сказал, что второе место не присуждали.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было предоставлено авторами. По его словам, среди гербов “не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба”.

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый гербы. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. В Конституции указано, что “главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)”.

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже несколько раз, однако парламент так и не утвердил их результаты.