 

В США установили новый рекорд по инфицированным коронавирусом

22.11.2020, 0:28, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах за сутки достигло нового рекордного показателя – больше 195 тыс. человек, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В США 20 ноября зарегистрировали 195 тыс.542 случая инфицирования коронавирусом, это самый высокий показатель с начала пандемии в марте, передает ТАСС со ссылкой на данные университета.

Напомним, количество умерших в результате коронавирусной инфекции в США превысило 250 тыс. человек.



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