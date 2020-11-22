Загадочный артефакт с древнерусским текстом обнаружен в США, но об этом мало кто знает

22.11.2020, 7:51, Разное

Речь идет о камне, который в 1927 году нашел на своем земельном участке близ города Розье (штат Миннесота) американец Д.Нельсон. Камушек оказался совсем небольшим, всего в 5 сантиметров в диаметре, но на нем был начертан лик и непонятные надписи (на незнакомом языке).

Камень Розье, как его стали называть в научном мире, долгое время изучал антрополог США Джон Джагер, который пришел к выводу, что этот артефакт старше даже Шумерской цивилизации, которую в мире до сих пор считают первейшей в истории человечества (все-таки 4-е тысячелетие до нашей эры). Правда ученый за пятнадцать лет изучения этого уникального камушка так и не сумел расшифровать, что же на нем написано, сделав при этом в конце-концов весьма основополагающий вывод: при создании этого артефакта был использован протоязык человеческой цивилизации, или евро-афро-азиатское наречие.

Правда, мировое научное сообщество все эти выводы Д.Джагера восприняло скептически. И только два профессора (геологии Стоффер и антропологии Дженкинс) не оставляли надежду расшифровать надпись на Камне Розье. С помощью химического воздействия они решили очистить артефакт от тысячелетнего налета, тем самым облегчив прочтение загадочных букв. Но… вместе с налетом с камня сошла и надпись. Более того, безвозвратно поврежденный камушек в 1959 году бесследно пропадает, видимо, осев в какой-нибудь частной коллекции – навсегда.

Но, к счастью, остались фотоснимки его. И вот разбором их занялась американский историк К.Пейтнауд, которая, как женщина, видимо, интуитивно поняла, что надпись на камне очень похожа на славянский алфавит древних русичей. Ученая пригласила русского коллегу В.Пахомова, который не только подтвердил догадку американской исследовательницы, но и перевел некоторые слова и выражения, которые были начертаны на загадочном артефакте, а именно: мы изяры руси, храм яра, маяк, лик…

Известие об этом открытии тут же облетело весь мир, но… кто об этом знает сегодня, да и вообще знал и ранее, кроме узкого круга специалистов? Почему же так получилось? А все очень просто объясняется: мировое научное сообщество отказалось признавать, что история Древней Руси гораздо старше официальной версии, более того, скорее всего, старше даже Шумерской цивилизации…

Сегодня вера в открытие К.Пейтнауд и вовсе граничит с чем-то крамольным, поскольку Россия для западной цивилизации, и для США в первую очередь, стала чем-то вроде запретной зоны. Впрочем, если копнуть историю, то Россия и всегда-то была самым неугодным государством для мировой элиты, поскольку постоянно путала ее планы и карты, направленные на безграничное господство…

Именно по этой причине во все времена переписывается история, уничтожаются неудобные артефакты, а те, которые не удалось «стереть с лица Земли» в самом зародыше или скомпрометировать позднее, как Камень Розье, просто объявляются подделками, пустышками, «сенсациями, высосанными из пальца», ну и так далее. Но мы-то с вами знаем, что это далеко не так…