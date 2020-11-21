Популярная специя оказалась эффективна против ОРВИ и рака

21.11.2020, 23:32, Разное

Медики называют гвоздику одной из наиболее полезных специй. Благодаря антисептическим свойствам она помогает снять воспаление.

Систематизировав все сведения о пользе гвоздики, исследователи пришли к выводу о возможности с ее помощью бороться с инфекциями, начинающимися с горла, такими, как ОРВИ. Чтобы продезинфицировать всю полость рта достаточно разжевать всего одну специю. Использование молотой гвоздики при первых симптомах простудных заболеваний ускорит процесс выздоровления, а настойка из нее поможет справиться с желудочно-кишечными проблемами и плохим запахом изо рта, избавить от которого не в силах все остальные средства. Кроме того, пряность способствует заживлению мелких ранок и убивает бактерии, а добавление специи в напитки позволит улучшить пищеварение и избавить от вздутия живота, однако больным язвой или гастритом подобное лечение противопоказано. Ученые установили, в гвоздике содержится специальное вещество – эвгенол, препятствующее появлению опухолей и замедляющее деление раковых клеток.