 

Популярная специя оказалась эффективна против ОРВИ и рака

21.11.2020, 23:32, Разное

Медики называют гвоздику одной из наиболее полезных специй. Благодаря антисептическим свойствам она помогает снять воспаление.
Систематизировав все сведения о пользе гвоздики, исследователи пришли к выводу о возможности с ее помощью бороться с инфекциями, начинающимися с горла, такими, как ОРВИ. Чтобы продезинфицировать всю полость рта достаточно разжевать всего одну специю. Использование молотой гвоздики при первых симптомах простудных заболеваний ускорит процесс выздоровления, а настойка из нее поможет справиться с желудочно-кишечными проблемами и плохим запахом изо рта, избавить от которого не в силах все остальные средства. Кроме того, пряность способствует заживлению мелких ранок и убивает бактерии, а добавление специи в напитки позволит улучшить пищеварение и избавить от вздутия живота, однако больным язвой или гастритом подобное лечение противопоказано. Ученые установили, в гвоздике содержится специальное вещество – эвгенол, препятствующее появлению опухолей и замедляющее деление раковых клеток.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Как жил Шон Коннери: экскурсия по вилле “агента 007” на Лазурном берегу

02.09 / Ученые рассказали о нестандартной работе мозга во время оргазма

12.07 / Мнение: Твой личный дом в центре Москвы – легко – только не дай Бог такое “счастье”

05.08 / Мнение: Подозрения в измене

07.09 / Личное: “История, достойная Голливуда”

03.08 / Мнение: Нужно бороться за своих в Белоруссии?

24.08 / Криштиану Роналду спровоцировал слухи о помолвке со своей возлюбленной Джорджиной Родригес

21.11 / Мнение: Борьба с русскими памятниками в США, интервью с Кримсоном и одинаковая зарплата

26.08 / Мнение: 85-летний дед и конопля…

17.07 / “А там ещё немного – и Прованс”: Тина Кунаки на показе Jacquemus в пшеничном поле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска