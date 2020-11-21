Эксперты рассказали о фруктах, помогающих контролировать аппетит и сжигать лишний жир

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21.11.2020, 23:32, Разное

Эксперты сообщили, что некоторые фрукты помогают избавиться от лишнего жира и держать под контролем аппетит. Они заменяют специальные добавки, запрещающие многими диетологами.
Ученые провели исследование, где участвовали 100 000 людей и установили, что в чернике есть флавоноиды, помогающие поддерживать здоровый вес. Антиоксидантов много также в голубике, шелковице, ежевике и черной смородине. Они отмечают, что даже при заморозке, сушке и варке эти ягоды не утрачивают свои целебные свойства.

В грушах и яблоках тоже есть флавоноиды и клетчатка, стимулирующая пищеварение и поддерживающая здоровье кишечника. Благодаря этим фруктам контролируется уровень сахара в крови. Лучше всего употреблять их с кожурой, ведь в ней много витаминов и антиоксидантов.
В ягодах клубники имеются антоцианины, помогающие людям поддержать здоровый вес. Употребление ягоды поддерживает активность зон мозга, ответственных за память.

Специалисты напоминают, что в меню человека должен присутствовать и перец. В нем есть капсаицин, стимулирующий метаболизм и помогающий организму бороться с лишним жиром.



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