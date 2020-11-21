“На Луне было много воды”: Ученые раскрыли неожиданный факт о Луне

21.11.2020, 23:32, Разное

Нидерландские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности формирования Луны. Выяснилось, что спутник Земли имел ранее большие запасы воды.

Ученые, представляющие Амстердамский свободный университет (Нидерланды), произвели моделирование геологического развития Луны. В ходе экспериментальной работы они создали специальные составы из ингредиентов, образовавших когда-то спутник Земли, подвергнув их затем влиянию разных давлений и термических воздействий. Для подтверждения своей гипотезы исследователи провели ряд проверок с наличием воды и без жидкости. В результате выяснилось, что именно наличие воды в смеси производило образование пород, обнаруженных астронавтами на Луне, в необходимом количественном объеме.

Как объяснил ведущих автор исследования Вильм ван Вестренен, научная работа продемонстрировала, что Луна содержала огромные запасы воды уже в период своего формирования, и это, в свою очередь, исключает версию о “занесении” её на спутник кометами или астероидами. К слову, эксперты высказали предположение, что во время “горячего” периода собственного образования Луна имела воды даже в большем количестве, чем Земля в настоящий момент.