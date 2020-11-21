Михальчик, это провал! – Личное мнение

21.11.2020, 23:08, Разное

Андрей Фомин, отец покойного ныне голубоватого мальчишки в стразах по имени Гламур Нулевых, выдал страшную тайну всех чёрных дырок эстрады.



Фото: Соцсети

Раньше, говорит, как дело было? Хочется пиара — идёшь в бумажный журнал. Заказываешь статью, какая ты упругая писька, и радуешься — миллионы читают.

Тебя накрасили. Причесали. Надели платье из редакционной гардеробной, попавшее туда по бартеру за статью.

Красота! А потом, что стало?

А потом журналы загнулись. Ну, зачем их читать, когда есть Лена Миро? Гораздо интереснее знать правду, чем смотреть на уфотошопленные картинки, сдобренные патокой медовых слов, какая чёрная дырка — приличная мать, жена и благотворительница, купившая себе новую шубу.

А вот сейчас — только не ржать! Отчаявшаяся Юля Михальчик засветилась в Космо!

Чо, блин?! Космополитен жив?! Кто-то его читает?!

Заказать о себе статью в глянце сегодня — это как купить вишнёвую девятку в 2020 году. Сесть в неё, включить погромче на кассетной магнитоле Любку Успенскую. Даже Дана Борисова себе этого позволить не может и оправдывается исключительно в Инстаграме.

То есть, дважды разведённая баба, которая в преклонном уже возрасте таскается по солдатам, непонятно с кем спит, выставляет себя святошей.

Помните публикации про участниц женских поп-групп в 90-х — все видят их поведение на корпоратах, с кем они трахаются, сколько за это берут, но в журнале зато — святые мученицы, соблюдающие 600 заповедей!

Михальчик, милая, что с тобой?! Ты правда думаешь, что прилизанная статья в Космо изменит отношение к тебе?

Не веришь мне, послушай Фомина — он шарит. Нет смысла в журнальных публикациях — их не читают, а если вдруг прочитают, то ржут.

С той же долей эффективности можно написать о себе что-то хорошее на заборе за гаражами. Мол, какая ты самодостаточная женщина-мать, всего добилась сама, ни с кем не трахалась, не боялась трудностей и родила даже не от мужчины, а ветром надуло!

Вот только несостыковка — ты же ранее сама говорила, что все твои сплетни с придыханием сливает кто-то из трахалей, я ничего не путаю? Но если ты — вся такая примерная и святая, то откуда эти проходимцы взялись?

Михальчик, ставшая известной своим грязным языком, на которую и внимание-то обратили только из-за её злобного шипения в адрес коллег, пытается пустить людям пыль в глаза, какая она на самом деле хорошая.

Но вместо Ютуба для школоты или Телеграма для продвинутых офисных, Михальчик пошла в Космо — надо же так обосраться!

Юля, послушай, мы уже все знаем, какая ты. Не старайся зазря себя обелить — тем более, в журналах, название которых люди помнят, потому что видели, как их читали их мамы и бабушки.

Как вы расцениваете публикации в глянце? Верите им? Расскажите Михальчик об их «эффективности»!