Мясников назвал помогающие при коронавирусе продукты

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21.11.2020, 22:40, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут помочь при коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо употреблять продукты, богатые цинком, витамином D и углеводами.

Мясников посоветовал кушать куриное мясо, а при тяжелом течении болезни – селедку, пишет РИА «Новости».

«Упор на углеводы, яйца, рыбу – все, что больной захочет есть», – сказал Мясников.

Специалист отметил, что потоотделению может способствовать чай с лимоном и имбирем может способствовать потоотделению, напомнив при этом об отсутствии научных доказательств о пользе этих продуктов при вирусных заболеваниях. Он также подчеркнул, что прием пищи необходим для подавления болезни, поскольку при тяжелом заболевании расход энергии больше, чем приход.

Ранее немецкие ученые обнаружили, что чаи на основе шалфея и периллы имеют выраженный противовирусный эффект, подавляющий активность коронавируса.

Ученые Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма в Германии пришли к выводу, что подавлять коронавирус способна черноплодная рябина.

Врач-вирусолог на условиях анонимности рассказывал газете ВЗГЛЯД, что некоторые ягоды и зеленый чай способны понижать концентрацию коронавируса в организме человека, однако не лечат инфекцию.



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