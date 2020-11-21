Жертвами нападения боевиков в Ираке стали восемь человек

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21.11.2020, 22:40, Новости дня

В результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) погибли шесть военнослужащих Ирака и два мирных жителя, сообщил источник Agence France-Presse в местной полиции.

В 200 км к северу от Багдада автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине. Прибывшие на помощь жертвам полицейские и участники шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» попали под обстрел террористов, передает ТАСС.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Днем ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных.

В сентябре Трамп заявил об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».



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