 

“Дополнительный инструмент”: Разработчики научили искусственный интеллект предупреждать конфликты в переписке

21.11.2020, 22:38, Разное

Отечественные специалисты в ходе исследования смогли разработать специальную модель искусственного интеллекта, способную выявлять в проводящейся переписке признаки готовящегося конфликта. По итогам анализа алгоритм формирует и внедряет рекомендации по предотвращению неоднозначных ситуаций.
Разработка была проведена на базе отечественной организации Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ). Как объяснил один из её представителей, проект под названием “Детектор конфликтов” представили в ходе проходившего недавно интенсива по искусственному интеллекту и анализу данных “Архипелаг 20.35”. Сервис, который создал новосибирский разработчик, предусмотрен для работы в формате чат-бота, устанавливаемого в мессенджеры, соцсети или сайты знакомств. Сообщается, что пилотная версия “начинки” сервиса уже успешным образом завершила испытания. Создатели разработки пояснили, что сервис базируется на использовании программного обеспечения и помогает в онлайн-режиме различать в набираемом тексте эмоции, а также – реализовывать выявление ролевого типа собеседника на базовых принципах теории Эрика Берна. Модель ИИ проводит экспресс-анализ переписки на присутствие конфликтных словосочетаний и отдельных слов, а затем формирует для посетителя некий рекомендационный отчет. Например, он рекомендует написавшему неоднозначные строки выполнить их замену на какой-то из предложенных им нейтральных вариантов, предотвращая таким образом назревающую конфликтную ситуацию.

Авторы видят полезность разработки в создании ей дополнительного корректирующего инструмента при урегулировании личностных и корпоративных конфликтных ситуаций с участием эксперта-психолога, а также её способности к увеличению числа реально проведенных встреч в итоге переписок на ресурсах знакомств и т.п. “В перспективе разработчики планируют создать тренажер для развития навыков бесконфликтного общения”, – анонсировали разработчики. Об этом пишет Nauka.tass.ru.



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