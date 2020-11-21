Ученые заявили о молекуле, способной блокировать коронавирус

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21.11.2020, 22:38, Разное

Химики рассказали, что обнаружена молекула серы, блокирующая коронавирус. В процессе опытов они нашли ингибиторы с высокой эффективностью и заблокировали процесс вбирания вируса клеткой.
Некоторые вирусы, в их число вошел и COVID-19, могут попадать в клетки организма, пользуясь определенным механизмом, в основании которого заключаются органические молекулы серы. Эксперты полагают, что такая информация может помочь специалистам создать методику разработки эффективных противовирусных лекарств. Добиться результатов получилось при детальном изучении серы.

Соединения серы имеются в природной среде. Они есть в мембранах эукариотических клеток, вирусных оболочках токсинов, бактерий или вирусов. Исследователи полагают, что эти соединения имеют важное значение в процессе поглощения, поэтому открытие приближает к разработке лечебных препаратов, которые помогут бороться с вирусными болезнями.



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