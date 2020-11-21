“Прыщавый лобешник”: Настя Ивлеева произвела фурор архивными фото десятилетней давности

21.11.2020, 22:38, Разное

Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила на своей странице в Instagram неожиданный фотоколлаж, созданный из архивных снимков, датированных последним десятилетием. Публикация знаменитости вызвала у подписчиков спектр самых противоречивых эмоций.

На фотоснимках запечатлена Настя Ивлеева, в одиночестве и в компаниях, за временной промежуток около десяти лет и – еще до обретения популярности в Сети. Примечательно, что ракурсы и интерьеры снимков изобилуют самыми различными локациями, от бытовых до весьма нетривиальных. “Внимание! Это не фотошоп! Тут разные периоды, начиная с 2009 года! Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который еще не перекрыт татухой… Прикольно было порыться в архивах”, – такими интригующими откровениями сопроводила красавица фотоподборку, демонстрирующую её в давние времена. Завершая мини-рассказ о событиях, Ивлеева анонсировала выкладку еще более “горячих” снимков в случае, если пост наберет более миллиона “лайков”.

Многие фолловеры оказались попросту изумлены увиденными фото, отметив простоту и, вместе с тем, особый шарм юной Насти Ивлеевой. Немалое количество тут же призвали любимицу продолжить демонстрацию архивных “шедевров”. К слову, необходимый для такой щедрости миллион “лайков” пост набрал уже через три часа после опубликования.